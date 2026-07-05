domenica 05 luglio
BASEBALL SERIE B: La capolista JFK Mondovì espugna Brescia e si guadagna un primo match-point per i Play-off
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Sport | 05 luglio 2026, 22:35

BASEBALL SERIE B: La capolista JFK Mondovì espugna Brescia e si guadagna un primo match-point per i Play-off

Doppio successo in trasferta per i Galletti di Leo Marconi; Il JFK Baseball Mondovì vince a Brescia e allunga sulle inseguitrici; Nel prossimo turno arriva il Piacenza. In caso di doppio successo contro la formazione emiliana, i monregalesi conquisterebbero, con un turno di anticipo, la certezza del primo posto del girone e l'accesso matematico ai Play-off

BASEBALL SERIE B: La capolista JFK Mondovì espugna Brescia e si guadagna un primo match-point per i Play-off

Prosegue l'inarrestabile marcia del JFK Baseball Mondovì, che nel terz'ultimo turno di regular season di serie B ha espugnato il campo dell'Ecotherm Brescia, consolidandosi in testa alla classifica. Due punti preziosi per i Galletti di Leo Marconi, che a quattro gare dalla fine hanno aumentato il vantaggio dalle inseguitrici Old Rags Lodi e Ares Milano, che in questo turno si sono spartite la posta in palio. 

Per la capolista Mondovì l'obiettivo del primo posto in classifica, quello che vale l'accesso ai play-off, è sempre più vicino. Per i monregalesi sarà fondamentale mantenere i nervi saldi nei prossimi impegni con Piacenza (in casa) e con il Rho (in trasferta). Soprattutto la prossima sfida contro la formazione emiliana appare decisiva. In caso di doppio successo monregalese contro il Piacenza, infatti, per i Galletti si aprirebbero matematicamente le porte dei Play-off con un turno di anticipo.

In gara-1 Mondovì spumeggiante già nella fase iniziale del match.  Nel secondo inning i galletti erano già avanti sul 0-5, grazie a un'attenta difesa di Cebotari, mentre in attacco andavano a punti Pedrouso, Fontana, Lingua e Gianoglio. Nel quarto inning il distacco cresceva sull'8-0. Nel sesto inning arrivava la reazione dei padroni di casa, che tuttavia non trovava seguito.  A dilagare, invece, era la formazione ospite, brava a chiudere sul punteggio finale di 2-13.

In gara-2 all'insegna del maggiore equilibrio.  Dopo i primi due inning un Brescia in cerca di riscatto si portava sul 3-0. La reazione dei Galletti non si faceva attendere e al sesto inning la situazione veniva ribaltata. A sbloccare il punteggio erano Cavallera, Gianoglio e Ghiglia. In difesa, invece, a spiccare era soprattutto David Ortiz Chavez, che subentrato a Matthias Riha nel terzo inning, si rendeva autore di ben 14 strike out. La seconda sfida terminava così sul punteggio di 6-8 per la squadra monregalese.

RISULTATI 12^ GIORNATA – GIRONE A

LOCALI

OSPITI

Ris. 1^ gara

Ris. 2^ gara

PIACENZA

RHO

   1-3

  12-2

ARES

O. RAGS LODI

  13-3

  4-11

ECOT. BRESCIA

JFK MONDOVI’

  2-13

   6-8

RIPOSA: BOVISIO

 

 

 

PROGRAMMA 13^ GIORNATA

LOCALI

OSPITI

 

 

OLD RAGS LODI

  EC. BRESCIA

 

 

BUFF. BOVISIO

  ARES

 

 

JFK MONDOVI’

  PIACENZA

 

 

RIPOSA: RHO

 

 

 

Matteo La Viola

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