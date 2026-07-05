Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato"

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(Adnkronos) - All'Adnkronos il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni fa un'analisi nell'ambito della seconda edizione di 'Italian Global Series', il grande evento in corso tra Rimini e Riccione dedicato alla serialità italiana e internazionale. "Vent'anni fa - dice - nessuno lo avrebbe mai detto, le serie erano tutta un'altra cosa e non vedevamo grandi attori e grandi registi già affermati fare serie, si vedevano solo agli esordi. Oggi le nostre serie non hanno niente da invidiare ai grandi film".