Carburanti, stop taglio accise: +1,4 miliardi l’anno per automobilisti. Prezzi benzina e gasolio in rialzo

(Adnkronos) - Il mancato rinnovo del taglio delle accise sui carburanti potrebbe costare agli automobilisti italiani circa 1,4 miliardi di euro l’anno solo per i rifornimenti sulla rete stradale e autostradale. È la stima diffusa da Codacons, che commenta i recenti rialzi dei listini di benzina e gasolio.

Secondo l’associazione, sulla rete ordinaria vengono venduti oltre 64 milioni di litri di carburante al giorno. Ne deriva un impatto stimato di circa 3,9 milioni di euro quotidiani, pari a oltre 1,42 miliardi su base annua, indipendentemente dall’andamento delle quotazioni internazionali.

Il Codacons sottolinea inoltre come gli aumenti si inseriscano nel periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un maggior uso dell’auto per gli spostamenti, nonostante il petrolio abbia registrato un calo di circa il 25% dall’inizio di giugno.

Sul fronte delle associazioni dei consumatori, la Unione Nazionale Consumatori parla di un impatto immediato sui pieni di carburante, stimando rincari fino a circa 2 euro per un pieno da 50 litri in pochi giorni. L’associazione critica inoltre la scelta del mancato rinnovo dello sconto sulle accise, definendola una “stangata” per gli automobilisti.

Intanto, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del self service oggi è pari a 1,841 euro/litro per la benzina e 1,922 euro/litro per il gasolio sulla rete stradale. In autostrada si sale rispettivamente a 1,932 euro/litro per la benzina e 2,004 euro/litro per il gasolio.