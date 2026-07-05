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| 05 luglio 2026, 14:17

Milano, 55enne accoltellato fuori da un bar. L'aggressore: "Divertente, appena esco lo rifaccio"

Milano, 55enne accoltellato fuori da un bar. L'aggressore: &quot;Divertente, appena esco lo rifaccio&quot;

(Adnkronos) - "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio": una frase choc di questo tipo avrebbe rivolto alle forze dell'ordine, secondo quanto si apprende, il 22enne Lamin Saidilly bloccato dalla polizia ieri a Milano dopo l'accoltellamento di un uomo di 55 anni che si trovava fuori da un bar.  

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era fermata a parlare con alcuni clienti all'esterno del locale La Giada in via Capecelatro, quando è spuntato l'aggressore che, senza dire nulla, si è scagliato inspiegabilmente contro l'uomo, accoltellandolo una ventina di volte. Il padre del 55enne ferito sarebbe subito intervenuto per difendere il figlio e, con l'aiuto degli altri clienti, il 22enne è stato bloccato fino all'arrivo della polizia che poi lo ha portato a San Vittore. 

A quanto si apprende l'uomo è stabile, sedato e ancora in prognosi riservata. Subito dopo l'aggressione era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. 

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