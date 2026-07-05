Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi"

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - I Mondiali di calcio in Usa, Messico e Canada si stanno giocando a temperature spesso superiori ai 30 gradi con tassi di umidità estremi, "la gestione dello stress termico è passata quindi dall'essere un dettaglio marginale a una priorità clinica assoluta per la tutela della salute e l'ottimizzazione della performance". L'analisi - per l'Adnkronos Salute - del medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa).