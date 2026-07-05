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| 05 luglio 2026, 09:57

Mondiali, oggi Brasile-Norvegia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Mondiali, oggi Brasile-Norvegia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Grande attesa a New York per il big match tra Brasile e Norvegia. Oggi, domenica 5 luglio, i verdeoro 5 volte campioni e allenati da Carlo Ancelotti affrontano gli scandinavi - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Inghilterra e Messico. Sfida nella sfida il duello tra le stelle della squadra: l'attaccante del Real Madrid Vinicius junior e il centravanti del Manchester City Erling Haaland.  

 

La sfida tra Brasile e Norvegia è in programma oggi, domenica 5 luglio, alle ore 22. Ecco le probabili formazioni: 

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Danilo Santos, Vinicius; Cunha. All. Ancelotti. 

Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth. All. Solbakken. 

 

Brasile-Norvegia sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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