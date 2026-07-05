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| 05 luglio 2026, 23:04

Trump, il post contro Meloni: "Serve un ordine restrittivo"

Trump, il post contro Meloni: &quot;Serve un ordine restrittivo&quot;

(Adnkronos) - Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, prende di mira la presidente del Consiglio con un post sul social Truth. Il numero 1 della Casa Bianca pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana in 'adorazione' davanti al presidente degli Stati Uniti. All'immagine viene abbinata la frase 'necessario un ordine restrittivo', con l''invocazione' di un provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice Nato, in programma a Ankara il 7 e 8 luglio.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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