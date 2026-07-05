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| 05 luglio 2026, 17:55

Vittoria Ferrari con Leclerc a Silverstone, Russell e Hamilton sul podio

Vittoria Ferrari con Leclerc a Silverstone, Russell e Hamilton sul podio

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Charles Leclerc (Ferrari) vince il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Il monegasco la spunta sui britannici George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) in un arrivo sotto safety car, uscita in seguito all'incidente di Max Verstappen, andato a muro mentre si trovava in terza posizione. Nona vittoria in carriera per Leclerc, che torna sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): il leader della classifica piloti si trovava in seconda piazza mentre stava risalendo velocemente su Leclerc, ma un problema alle sospensioni nel corso del 41esimo giro lo ha costretto a fermarsi e a perdere posizioni. Al traguardo il bolognese è 16esimo, in seguito a una penalità di cinque secondi per track limits.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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