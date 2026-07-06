ATLETICA / Mondovì, bronzo tricolore a Caorle nella staffetta del miglio

Importante risultato per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ai Campionati Italiani U20, disputati sabato 4 e domenica 5 luglio allo stadio “Chiggiato” di Caorle, per la prima volta aperti anche alla categoria U18. Nella manifestazione, che ha visto quasi 1.300 atleti contendersi 40 titoli italiani e le convocazioni per i prossimi appuntamenti internazionali, la formazione monregalese si è presentata con una squadra numerosa impegnata in diverse specialità individuali e nelle staffette.

La soddisfazione più grande è arrivata in chiusura con il bronzo conquistato dalla staffetta del miglio. Il quartetto composto da Giacomo Provera, Gabriele Beccaria, Riccardo Prette e dall’astigiano Mattia Tagliapietra ha chiuso in 3’21”08, preceduto solo dall’Atletica Milardi Rieti, campione italiana, e dal Cus Pro Patria Milano. Un risultato di valore che ha visto i monregalesi competere alla pari con alcune delle società più titolate del panorama nazionale.

(Riccardo Prette)

La medaglia ha in parte riscattato il quinto posto della 4x100 (Quattara, Vittone, Tagliapietra e Bedeschi), capace comunque di correre in un buon 41”98, a pochi centesimi dalla zona medaglie in una finale di altissimo livello.

(Vittone, Quattara, Bedeschi e Tagliapietra, 5° posto nella 4x100)

Buoni riscontri anche dalle gare individuali: Alessandro Bedeschi e Samuele Vittone hanno raggiunto la semifinale dei 100 metri, chiudendo rispettivamente 12° in 10”93 e 21° in 11”13. Bedeschi si è poi piazzato 17° nei 200 metri in 22”61. Doppio impegno per Riccardo Prette, 19° nei 400 metri (49”04) e 18° negli 800 (1’54”10). Più distanti dai rispettivi primati stagionali Daniele Dellapiana, 17° nel salto triplo con 13,64 metri, e Andrea Tallarico, 31° nei 110 ostacoli in 15”83.

(La 4x400 di bronzo -Tagliapietra Beccaria Provera Prette - con i tecnici Stefania Giulivi e Luca Candela)

Da segnalare anche la prova della giovane Lucrezia Garelli, classe 2010, che ha chiuso 12ª nel lancio del disco con 36,66 metri, facendo esperienza in una rassegna di alto livello, consapevole che il proprio accredito stagionale le avrebbe potuto valere il podio.

“Era un weekend molto atteso e carico di aspettative: i risultati le hanno confermate – ha commentato Fabio Boselli –. I nostri ragazzi hanno conquistato una medaglia importante e diversi piazzamenti di valore, reggendo il confronto con i migliori specialisti italiani”.