Addio a Tito Musso, scompare a 87 anni storico commercialista e protagonista della vita economica e politica cuneese

Si è spento all'età di 87 anni Tito Musso, tra le figure più conosciute e autorevoli del mondo economico, imprenditoriale e politico cuneese. Commercialista di lunga esperienza, è deceduto sabato 5 luglio all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove era ricoverato.

Nel corso della sua carriera professionale Musso ha ricoperto incarichi di primo piano in alcune delle principali realtà economiche del territorio. È stato componente del consiglio di amministrazione della Banca Regionale Europea e ha guidato per molti anni la Lift, la società che gestisce gli impianti di risalita di Limone Piemonte, prima come amministratore delegato e successivamente come presidente. Ruoli che ne hanno fatto un punto di riferimento per il tessuto imprenditoriale e finanziario della Granda, contribuendo allo sviluppo di importanti progetti e consolidando rapporti con istituzioni e aziende.

Accanto all'attività professionale, Musso ha avuto anche un significativo percorso politico. A ricordarlo è Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti in Consiglio comunale a Cuneo, che ne ha sottolineato il forte legame con la città e le qualità amministrative.

(Un giovane Tito Musso - sulla dx - vicino ai consiglieri Eugenio Boselli e Franco Viara al microfono)

"Il suo impegno politico lo porta presto a diventare giovane consigliere comunale socialista nel capoluogo. In Municipio si distingueva per la capacità di parlare di Bilancio facendolo capire a tutti: quando si alzava e prendeva la parola non ce n'era per nessuno. Le sue analisi erano forti e taglienti, non condizionabili. Ci vedeva benissimo anche nelle situazioni più difficili e la sua capacità principale era di saper gestire e governare le cose. Ci mancherà molto".

Con la sua scomparsa Cuneo perde una figura che ha lasciato il segno sia nell'attività professionale sia nella vita pubblica, grazie a un impegno che ha attraversato per decenni il mondo delle imprese, della finanza e delle istituzioni locali.

Tito Musso lascia la moglie Franca, i figli Fabio con Raffaella e Tullio, gli affezionati nipoti Giorgio, Edoardo, Milla e Sofia, le sorelle Annamaria e Luisa, i nipoti e tutti i parenti. La cerimonia di commiato sarà celebrata martedì 7 luglio alle 10.30 al Tempio crematorio di Magliano Alpi, con partenza dall'ospedale Santa Croce di Cuneo alle 9.45.