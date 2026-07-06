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| 06 luglio 2026, 11:58

Assicurazioni: Ranucci Brandimarte (IIA), 'molte più energie in prevenzione e assistenza'

Assicurazioni: Ranucci Brandimarte (IIA), 'molte più energie in prevenzione e assistenza'

(Adnkronos) - "Il mondo assicurativo si trasforma: da soggetto che ripara i danni a soggetto che lavora fianco a fianco con i clienti, che si tratti di idee o della persona fisica, per migliorarne lo stato di salute, con lo scopo di remunerare la gestione del rischio. Diventa così un partner a 360 gradi, che investe molte più energie nella prevenzione e nell'assistenza piuttosto che nella semplice risoluzione dei problemi". È quanto affermato da Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA - Italian Insurtech Association, intervenendo alla seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity'. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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