Balogun, è 'rivolta': deputato Gb scrive a Infantino per Quansah, ricorso Francia per Olise

(Adnkronos) - Il caso Balogun smuove il calcio (e la politica) mondiale. Dopo l'espulsione revocata all'attaccante statunitense prima della partita con il Belgio, il deputato laburista britannico Noah Law ha chiesto alla Fifa di 'sospendere' la squalifica di Jarell Quansah, espulso nel corso della sfida contro il Messico negli ottavi di finale, per permettere al difensore inglese di essere disponibile per il prossimo impegno della nazionale. Law ha formalizzato la richiesta in una lettera inviata al presidente della Fifa Gianni Infantino, in cui sostiene che la squalifica dovrebbe essere scontata soltanto al termine del torneo, anziché nei quarti di finale per tutelare "i principi di uguaglianza del calcio e del torneo".

Per rafforzare la richiesta, il parlamentare ha fatto ovviamente leva sulla questione del precedente di Balogun, un caso che ha scosso la politica a livello internazionale. Si è mossa, per esempio, la federazione francese.

Secondo L'Equipe, la Federazione presenterà nelle prossime ore un ricorso ufficiale alla Fifa chiedendo l'annullamento del cartellino giallo rimediato da Olise nell'1-0 contro il Paraguay. La Francia ritiene - dopo il caso dell'attaccante americano, con la chiamata di Trump a Infantino - che l'ammonizione sia stata assegnata erroneamente e punta a ottenerne la revoca, per evitare eventuali conseguenze disciplinari al giocatore nelle prossime partite dei Mondiali.