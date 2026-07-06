Francesca Barra lascia '4 di sera Weekend', l'annuncio: "La mia famiglia ha bisogno di me"

(Adnkronos) -

Francesca Barra ha annunciato di prendersi una pausa dalla conduzione di '4 di sera Weekend' in onda su Rete 4 per motivi personali. La giornalista lo ha detto alla fine della puntata andata in onda ieri, domenica 5 luglio. "Vi chiedo scusa ma devo interrompere per fare un annuncio: è doveroso farlo", ha esordito la moglie di Claudio Santamaria.

"Questa sera io interromperò anticipatamente il mio periodo di conduzione con '4 di sera Weekend', questa è la terza estate di conduzione insieme al mio collega e amico Roberto Poletti, ma come sapete sto vivendo un periodo difficile. La mia famiglia ha bisogno di me", ha detto la giornalista commossa.

Barra ha poi ringraziato l'azienda, l'editore, l'ad Pier Silvio Berlusconi: "Grazie non solo per avermi scelta ma per avermi concesso la possibilità di fermarmi nel momento più opportuno". "È stato un periodo meraviglioso - ha aggiunto - vi lascio in ottime mani e ringrazio tutte le persone che lavorano con noi. Siamo una famiglia professionale. ontinuate a seguirci, noi ci ritroveremo e grazie".

Al suo fianco Roberto Poletti che commosso ha aggiunto: "Mi aveva già accennato a questa decisione. Dico solo a Francesca che questo è un semplice arrivederci. Ci rivediamo presto. La vita va avanti e Francesca la vedremo presto. Sembrava un addio ma questo è solo un arrivederci".

Non è chiaro il motivo per cui Francesca Barra ha preso questa decisione, ma è noto che la giornalista sta affrontando un doloroso lutto. Lo scorso 16 giugno, infatti, ha comunicato sui social la morte del suo amato papà Francesco Michele.