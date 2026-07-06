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| 06 luglio 2026, 11:58

Insurtech Days 2026: il futuro dell'assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II giornata

Insurtech Days 2026: il futuro dell'assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II giornata

(Adnkronos) - Una giornata interamente dedicata all'evoluzione dei modelli assicurativi in ambito vita, salute e longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici. E' ciò che rappresenta la seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo 'Life, Health & Longevity'. L'obiettivo della giornata è stato esplorare, con molteplici stakeholder del settore, come tecnologia, dati e prevenzione stiano ridefinendo prodotti, servizi e relazioni tra assicurazioni, clienti e sistemi sanitari. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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