Mondiali, oggi Spagna-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Grande attesa a Dallas per il big match tra Spagna e Portogallo ai Mondiali. Oggi, lunedì 6 luglio, i campioni d'Europa guidati in panchina dal ct De La Fuente affrontano i lusitani - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Usa e Belgio. Sfida nella sfida il duello tra le stelle delle squadre: Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo.

La sfida tra Spagna e Portogallo è in programma oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. All. Martinez.

Spagna-Portogallo sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.