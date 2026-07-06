Ronaldo, si chiude un'era: le lacrime dopo l'eliminazione dai Mondiali

(Adnkronos) - La Spagna elimina il Portogallo agli ottavi di finale dei Mondiali e mette la parola fine all'avventura di Cristiano Ronaldo in Coppa del Mondo. La festa della nazionale di De La Fuente, resa possibile dal gol di Miguel Merino allo scadere, manda fuori i lusitani dal torneo. Per CR7, poco incisivo durante i 90 minuti, è la fine di un lungo capitolo: il fenomeno portoghese (a segno in 6 edizioni consecutive della Coppa del Mondo, nessuno come lui) lo sa e lascia il campo in lacrime, guardando lo stadio di Dallas con grande commozione e cercando di godersi ogni secondo sul rettangolo verde.

"Voi avete una gran voglia che io mi ritiri" aveva detto ieri il fuoriclasse portoghese, rivolgendosi ai giornalisti in conferenza stampa. "Quel giorno arriverà e dico la verità, qualunque cosa accada con la Spagna uscirò con la coscienza molto tranquilla al 1000%. Ho dato sempre tutto quello che avevo. Non gioco per necessità, gioco per passione". Il pensiero dell'addio alla nazionale, da oggi, tornerà a farsi strada.