 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 luglio 2026, 16:42

A San Michele Mondovì inaugura lo sportello antiviolenza

Venerdì 10 luglio il taglio del nastro. Il servizio sarà poi fruibile il venerdì mattina dalle 9 alle 13

A San Michele Mondovì inaugura lo sportello antiviolenza

Si terrà venerdì 10 luglio alle 12 nei locali del CSSM, in via Nielli, l'inaugurazione del nuovo sportello antiviolenza D.O.N.N.A.


Il servizio nasce grazie al fondamentale contributo della Regione Piemonte e alla stretta collaborazione con la Croce Rossa Italiana o Antiviolenza provinciale CAV 10/A.

Lo sportello sarà aperto il venerdì mattina dalle 9 alle 13 e sarà punto di riferimento continuativo e accessibile per le donne del territorio; vi opereranno professioniste qualificate, a disposizione non solo per l'accoglienza delle emergenze, ma anche per consulenze specialistiche e momenti di confronto preventivo.
 

AP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium