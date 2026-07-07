Battaglia per il tribunale di Alba, Cirio: "Giusto che oggi si ragioni sulla riapertura"

Da sinistra, collegati dalla sede Aca di Alba, il presidente provinciale Luca Robaldo, il sindaco Alberto Gatto, il presidente Aca e coordinatore Tavolo delle Autonomie Giuliano Viglione e l'avvocato Roberto Ponzio, vice presidente dell'Ordine Avvocati Alba Asti e rappresentante del Tavolo delle Autonomie

Si è svolta questa mattina, in video-collegamento, l'audizione in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati convocata per l'esame del disegno di legge sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria.

Al centro del dibattito l'ipotesi di riapertura del tribunale di Alba, a cui ha partecipato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme al presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il sindaco di Alba Alberto Gatto, l'avvocato Roberto Ponzio (vice presidente dell'Ordine Avvocati Alba Asti e rappresentante del Tavolo delle Autonomie) e Giuliano Viglione, presidente di Confcommercio Piemonte e dell'Associazione Commercianti Albesi (Aca) e coordinatore del Tavolo delle Autonomie, collegati dalla sede dell'Aca di Alba.

[Il governatore Alberto Cirio in collegamento]

Nel suo intervento il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha ricordato che la riforma del 2012 ha chiuso 31 tribunali in Italia, di cui sette in Piemonte: "Abbiamo contribuito con un sacrificio enorme e se oggi si discute di rivedere la geografia giudiziaria è giusto che questo ragionamento coinvolga anche la nostra regione – ha evidenziato il presidente – . Questa non è una battaglia di campanile perché una giustizia efficace e efficiente passa anche dai punti di erogazione del servizio, che devono essere capillari. Nel 2024 il Piemonte ha approvato una proposta di legge manifestando la possibilità della Regione a una partecipazione attiva per i costi di riattivazione".

[Una veduta dell'ex tribunale di Alba]

Ringraziando il governo e il ministro Nordio, il presidente Cirio ha ricordato che l'efficienza promessa nel 2012 non sempre è avvenuta, tanto che la Regione ha messo a disposizione le proprie graduatorie per la ricerca del personale e ha stanziato 500 mila euro per l'allestimento della maxi aula presso il tribunale di Ivrea per il processo sulla strage di Brandizzo. Per Alba, ha ricordato l'azione congiunta col sindaco Gatto e i sopralluoghi dei tecnici del Ministero della Giustizia per verificare l'idoneità dei locali.

"Ho ribadito che è stato completamente disatteso il parere reso dal Parlamento sul Decreto Legislativo 155/2012, cioè il provvedimento che ha portato alla chiusura di ben 3 dei 4 Tribunali presenti nel cuneese nel 2012 – ha aggiunto il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo – . Non sono state tenute in considerazione né la prossimità del servizio né il livello di lavoro dei Tribunali. La nostra provincia è una delle più estese d'Italia e meriterebbe almeno la riapertura di un tribunale, oltre a una valutazione sugli Uffici del Giudice di Pace".

Ha aggiunto il sindaco di Alba, Alberto Gatto: "Da sempre chiediamo la riapertura del Tribunale di Alba, come ribadito anche oggi. Nella sola provincia di Cuneo furono soppressi tre tribunali su quattro, tra cui quello albese, la cui competenza comprendeva anche Bra e Carmagnola. Il nostro è sempre stato tra i più virtuosi per dimensione e rilevanza economica. Quest'area ospita importanti aziende ed è uno dei motori del Piemonte. Negli anni Ottanta fu realizzato un edificio apposito, su progetto dello studio Isola e Gabetti, con vincolo d'uso esclusivo della giustizia. La riapertura ridurrà tempi e disagi".

Durante l'audizione è intervenuto anche l'avvocato Roberto Ponzio: "I principi fondativi della riforma del 2012, che si proponeva di accorpare il piccolo al grande con un risparmio di spesa, sono stati stravolti – ha spiegato il vice presidente – . Fanno fede i dati: il Tribunale di Alba, che aveva un bacino di 214.000 persone e una superficie di 1.332 km2, è stato inglobato in quello di Asti che ne aveva 176.383 su 1.145 km2. In ordine ai costi si è vanificato un utile pari a 2 milioni di euro annui. La provincia di Cuneo con 592.303 abitanti ha un solo Tribunale, mentre la regione Basilicata con 576.060 abitanti ne ha ben tre. Un solo Tribunale in provincia di Cuneo è palesemente una grave insufficienza".

Il presidente Aca Giuliano Viglione, che ha ospitato la videoconferenza, ha concluso ritenendo importante ogni passo verso la salvaguardia dei servizi sul territorio, essenziali per supportare le imprese.