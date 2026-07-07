Govone ospita il convegno sui segretari comunali: focus su autonomia locale e innovazione

Sarà il suggestivo Castello Reale di Govone a ospitare, venerdì 10 luglio dalle ore 15 alle 19, il convegno “Enti Locali del Piemonte, il Segretario comunale: attività e problematiche nella gestione del sistema delle Autonomie Locali”, promosso dall’Unione Segretari comunali e provinciali del Piemonte con il patrocinio del Comune di Govone e della Provincia di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione Industriali Cuneo.

Ad aprire i lavori, alle ore 15, saranno i saluti istituzionali del sindaco di Govone Giampiero Novara, affiancato da Stefania Truscia, segretario generale della Città di Moncalieri e segretario regionale UNSCP Piemonte, Giuseppe Formichella, segretario generale della Città Metropolitana di Torino e presidente regionale UNSCP, Luca Costantini, vice segretario nazionale vicario UNSCP, e Paolo Flesia Caporno, segretario generale della Città di Saluzzo e segretario provinciale di Cuneo.

La seconda parte, coordinata da Carmelo Bacchetta, segretario del Comune di Savigliano e segretario organizzativo UNSCP, sarà dedicata al tema dell’innovazione con l’intervento di Paolo Boretto (Maggioli S.p.A.), che approfondirà il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’attività dei segretari comunali e nella gestione della pubblica amministrazione.

A seguire, tra le 16.30 e le 17, spazio alla tavola rotonda coordinata da Giorgio Musso, segretario della Città e della Provincia di Cuneo, dedicata alle prospettive del sistema delle autonomie locali. Al centro del dibattito i bilanci degli enti, la riforma del TUEL, l’organizzazione del lavoro pubblico e le opportunità di partenariato tra pubblico e privato per le opere infrastrutturali.

Interverranno, tra gli altri, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi, il direttore di ANCI Piemonte Marco Orlando, il direttore finanziario della Città Metropolitana di Torino Matteo Barbero, Michele Pianetta della Fondazione Industriali Cuneo, Gabriele Gazzano (ANCE Cuneo) e Fabrizio Montis (R1 Group).

Le conclusioni sono previste alle ore 18.30. A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a una visita guidata del Castello Reale di Govone, mentre in serata, su prenotazione, è prevista una cena presso l’agriturismo “Bric dell’Usignolo” sulle colline di San Damiano d’Asti.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica e del ruolo dei segretari comunali e provinciali, da sempre al servizio delle istituzioni locali e dello Stato.

Per informazioni: unscp@gmail.com