Mondovì e motori compie vent'anni: al via un week end tra "Vecchie signore" e Lotus

Vent'anni e non sentirli. Si scaldano i motori per l'edizione 2026 di "Mondovì e motori" che, come da tradizione, accende il luglio Monregalese con il "Week end con le vecchie signore" e la "Salita in alta quota".

Oggi pomeriggio, martedì 7 luglio, in sala Scimè è stato svelato il programma ufficiale della manifestazione, organizzata grazie al supporto dell’Associazione La Funicolare, in sinergia con il Club Ruote d’Epoca Riviera Dei Fiori e l’Automotoclub Storico Italiano.

La kermesse nata nel 2006 grazie a Mario Garbolino, oggi portata avanti dalla figlia Nadia, si svolgerà sabato 18 e domenica 19 luglio.

Le protagoniste saranno le “Vecchie Signore”, vetture ante 1940, che saranno portate sulle strade del Monregalese da equipaggi in costume d'epoca.

La manifestazione ha come obiettivo quello di promuovere il Monregalese come terra di motori, come racconta il cofanetto, edito da CEM, "La storia siamo noi", scritto in collaborazione con i giornalisti locali e dedicato ai Fratelli Ceirano, Bertone, Giorgetto Giugiaro, Motezemolo e Flavio Briatore.

Un legame con il territorio che ha trovato in Enzo Garelli l’ideatore, poi instancabile sostenitore e promotore di un evento che ogni anno cerca di crescere sempre maggiormente. Lo dimostrano i restauri, seguiti maniacalmente dai “maestri restauratori” Stefano Mirto e Marino Musso, con il coinvolgimento di numerosi ragazzi del CFP Cebano Monregalese e Cigna-Baruffi-Garelli.

Tra le novità il trasferimento, sabato 18 luglio, delle “Vecchie Signore” verso il Fossanese, percorrendo un suggestivo itinerario che porterà gli equipaggi verso la Città degli Acaja. Una tappa desiderata e voluta viste le origini di Mario Garbolino e che porterà la kermesse monregalese ad attraversare un’altra città delle sette sorelle.

Confermata la registrazione degli equipaggi a Vicoforte e la “Presentazione in Costume d’Epoca” a partire dalle ore 20:30 in piazza Ellero a Mondovì Breo.

Domenica 19 luglio protagoniste saranno le supercar della "Salita in alta quota" che quest'anno sarà dedicata alle leggendarie Lotus, un evento nato grazie alla sinergia tra l’Associazione La Funicolare e la Scuderia Alpi del Mare.

Le supercar presenti comporranno la consueta “scritta” su Piazza Maggiore a Mondovì Piazza, prima di dare vita ad uno scenografico itinerario che si snoderà sulle strade delle Valli Monregalesi, ultimando le “fatiche” in quota a Prato Nevoso. Un’occasione per apprezzare le bellezze paesaggistiche del territorio, prima del trasferimento in quota grazie alla cabinovia “La Rossa”, che porterà i partecipanti agli oltre duemila metri di quota nel comprensorio di Prato Nevoso Ski. Qui sarà l’occasione per i saluti finali e la foto di copertina per un venti-ventisette di grandi novità.

In concomitanza agli eventi “dinamici” di Mondovì e Motori, presso Piazza Ellero verrà allestita la mostra scambio, riservata gli amanti dei ricambi d’epoca. Un appuntamento immancabile nel contesto di Mondovì e Motori, considerata la sua presenza fin dalla prima edizione di Mondovì e Motori.

Una presentazione, dunque, che riserva particolari spunti, in attesa di quella che sarà un’altra gradita edizione di Mondovì e Motori. Una vigilia che accompagna anche il Presidente dell’Associazione La Funicolare, nonché di Confcommercio As.com. Monregalese, Mattia Germone, intervenuto insieme a Nadia Garbolino e Davide Peruzzi: “Siamo alla vigilia di un’altra edizione, la ventesima. È davvero emozionante pensare da dove siamo partiti e dove siamo arrivati oggi. Il ringraziamento più grande va sicuramente a Mario Garbolino, al quale va dato il merito di averci creduto in ogni occasione. Oggi grazie all’impegno della figlia Nadia, riusciamo a festeggiare questo compleanno tanto atteso. E poi una menzione doverosa ad Enzo Garelli, instancabile promotore del nostro territorio. La presentazione del cofanetto con tutti i libri della collana sarà una soddisfazione ed un’emozione per tutti noi. Come al solito, grazie all’impegno di tutto lo staff, saprà regalare attraverso le bellezze del nostro territorio, tantissime emozioni”.

A portare i saluti della Città il sindaco, Luca Robaldo e l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno: "Un evento di assoluto rilievo per l’estate monregalese, capace di richiamare un ampio pubblico e di dare lustro alla nostra città”.