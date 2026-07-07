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Attualità | 07 luglio 2026, 19:56

Valerio Berruti sbarca a New York: l'artista albese tra i protagonisti del nuovo "Balloon Museum"

L'inaugurazione il prossimo 15 luglio nello storico Tin Building di Lower Manhattan. Esposta la monumentale installazione "The Carousel" insieme alle opere di Marina Abramović e Martin Creed

Valerio Berruti (foto Letizia Cigliutti)

Valerio Berruti (foto Letizia Cigliutti)

Valerio Berruti è tra gli artisti protagonisti di "Daydream – Air Becomes Art", la mostra inaugurale della prima sede permanente del Balloon Museum a New York, che aprirà mercoledì 15 luglio nello storico Tin Building di Lower Manhattan.

Per l'occasione, Berruti presenterà "The Carousel", un'installazione monumentale caratterizzata da 18 grandi uccelli in fibra di vetro, concepita per offrire una riflessione poetica sui temi centrali della sua ricerca artistica. 

L’opera in mostra rappresenta un’evoluzione del celebre lavoro "La giostra di Nina", recentemente esposto a Palazzo Reale a Milano.

La prestigiosa partecipazione a "Daydream" conferma la presenza di Berruti all'interno dei più importanti contesti internazionali dedicati all'arte contemporanea, dove esporrà accanto a figure di primo piano della scena artistica mondiale del calibro di Marina Abramović e Martin Creed.

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