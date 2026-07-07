CICLISMO / Vigor Cycling Piasco protagonista ai Campionati Italiani giovanili

Impegno di assoluto prestigio per il Vigor Cycling, con quattro atleti selezionati nella Rappresentativa Piemontese e in lizza per i Campionati Italiani delle categorie esordienti e allievi.

Al via della massima rassegna nazionale disputata a Laives in Alto Adige, si sono infatti schierati tra i 150 concorrenti degli allievi, Tomas Lantermino e Tommaso Bozzoli. Mentre l'altra coppia Jacopo Altare e Davide Avidano, ha invece preso parte alla competizione degli esordienti, al cospetto di 115 avversari.

Molto combattute le varie prove come esige un tricolore, e negli esordienti ha ancora trovato modo di mettersi in mostra Davide Avidano che ha tentato l'assolo in solitaria ad un giro dal termine. Il suo allungo si è però esaurito nelle fasi finali rintuzzato dal gruppo, e sul traguardo è stato il ligure Mattia Di Domenico a trionfare davanti ad altri due fuggitivi.

Ottima negli allievi la prestazione di Tomas Lantermino, sempre lucido nella lettura della corsa e attento a presidiare le posizioni di testa, coprendo anche alcune iniziative del compagno di Rappresentativa Regionale, il leader torinese Manuel Solenne. Sotto lo striscione d'arrivo, Tomas Lantermino ha coronato la sua splendida giornata da protagonista, classificandosi al ventesimo posto e risultando il migliore degli atleti piemontesi in gara.

Buona anche la prestazione di Jacopo Altare che negli esordienti ha chiuso in ventitreesima posizione, secondo fra i regionali. Per la cronaca, il titolo è andato al lombardo Jacopo Gualtieri, autore di un'azione di forza nel settore conclusivo, mentre i due portacolori della Vigor Cycling hanno entrambi disputato la volata dei più immediati inseguitori.

Hanno supportato i quattro atleti anche i due direttori sportivi Salvo Cirlincione e Gianfranco Lantermino.

Infine, per gli allievi ed esordienti rimasti nel cuneese, giornata interlocutoria con sedute di allenamento in vista delle prossime competizioni.