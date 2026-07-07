Monserrato, l’“Anfiteatro sotto le stelle” accende l’estate di Borgo San Dalmazzo

Quattro serate, quattro linguaggi diversi e un unico palcoscenico sotto il cielo estivo: è tutto pronto per “Anfiteatro sotto le stelle 2026”, la rassegna che animerà l’Anfiteatro di Monserrato con un programma capace di unire comicità, musica e spettacolo.

Si parte mercoledì 22 luglio con Leonardo Manera, volto noto della comicità italiana, che porterà in scena uno spettacolo ironico e surreale, tra personaggi iconici e riflessioni leggere ma incisive, pensato per coinvolgere un pubblico trasversale.

Giovedì 23 luglio spazio a un’esperienza originale con “A cena con la Tosca di Giacomo Puccini”: una proposta che unisce musica lirica e convivialità, immergendo gli spettatori nelle celebri arie dell’opera pucciniana in un’atmosfera suggestiva.

Sabato 25 luglio sarà la volta degli Eclysse Italian Pink Floyd Show, con un tributo alla leggendaria band britannica. Un viaggio tra sonorità psichedeliche e progressive che hanno segnato la storia della musica internazionale.

Gran finale domenica 26 luglio con Andrea Mirò ed Enrica Tesio, protagoniste dello spettacolo “Ama, prega, Xanax”, racconto ironico e autentico sulle fragilità quotidiane, capace di alternare sorrisi e momenti di riflessione.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Borgo San Dalmazzo e organizzata dall’Associazione Aria di Note, si propone come un percorso culturale accessibile e di qualità, trasformando l’Anfiteatro di Monserrato in uno spazio di incontro e condivisione.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone, mentre per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT al numero 0171 266080.