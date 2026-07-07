Valle Stura, al via il campo estivo tra sport e natura per ragazzi

Un’estate all’insegna dello sport, dell’avventura e della scoperta del territorio. Nella settimana dal 20 al 24 luglio prenderà il via in Valle Stura di Demonte un campo estivo dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, promosso dal centro rafting Valle Stura Outdoor in collaborazione con guide locali.

Il campo si svolgerà presso la base operativa di Demonte e offrirà ai partecipanti un ricco programma di attività pensate per unire divertimento e crescita personale. Tra le proposte principali figurano escursioni in mountain bike e attività in fiume, in un contesto naturale che si presta a esperienze dinamiche e coinvolgenti.

L’iniziativa punta non solo al gioco e allo svago, ma anche all’apprendimento: i ragazzi avranno infatti l’opportunità di acquisire competenze tecniche, come la guida e la manutenzione della bicicletta, oltre a sviluppare spirito di squadra, autonomia e capacità di adattamento.

Il campo si propone come un’esperienza completa, capace di coniugare attività sportive, educazione ambientale e socialità, offrendo ai giovani un’occasione per vivere la montagna in modo attivo e consapevole.

Per informazioni, costi e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori: Luca (348 9788524), Enrica (327 4663763) e Pietro (334 3579155).