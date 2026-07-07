Ceresole celebra il Torneo “Massimo Guerini”: Racconigi trionfa nella 17ª edizione

Si è conclusa giovedì 2 luglio la 17ª edizione del Torneo “Massimo Guerini”, appuntamento sportivo ormai consolidato che ogni anno rende omaggio alla memoria dell’Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valor Civile Massimo Guerini.

Al termine della finale, a salire sul gradino più alto del podio è stata la formazione di Racconigi, seguita dalla S.C. Andalusi al secondo posto, dall’Eraclea al terzo e dalla Beata Gioventù in quarta posizione. Una classifica che premia il livello tecnico e lo spirito competitivo espresso dalle squadre nel corso della manifestazione.

Nel corso della serata finale sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali: Alfonso Ftoni del Racconigi è stato premiato come capocannoniere e miglior giocatore del torneo, mentre Lorenzo Falco dell’Eraclea ha ricevuto il titolo di miglior portiere.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza della signora Giorgia, moglie di Massimo Guerini, e di Donato Laghetti, intervenuto in rappresentanza dei colleghi dell’Appuntato Scelto. In questa occasione è stata consegnata una targa commemorativa per la 17ª edizione, simbolo della continuità del ricordo e dei valori che il torneo intende tramandare. Presenti per l’Amministrazione comunale i consiglieri Gianni Bonetto e Cristiana Donato.

Particolarmente sentito il momento dei ringraziamenti, con il presidente dell’ADUS Ceresole, Maurizio Bartolini, che ha voluto sottolineare il contributo fondamentale dei volontari: «Un ringraziamento speciale ai ragazzi della squadra di Terza Categoria, capitanati da Alessandro, e a tutti coloro che si sono alternati nel servizio bar e nell’organizzazione, contribuendo alla riuscita dell’evento».

Un riconoscimento condiviso anche dall’Amministrazione comunale, che ha espresso gratitudine all’ADUS Ceresole, al presidente Bartolini e a tutti i volontari per l’impegno e la dedizione dimostrati, oltre a rivolgere un pensiero particolare alla signora Giorgia, presenza costante e significativa nel mantenere vivo il ricordo di Massimo Guerini.

Infine, il ringraziamento è stato esteso a tutte le squadre partecipanti, protagoniste di un torneo all’insegna della correttezza e dello spirito sportivo. L’appuntamento è già fissato per la 18ª edizione.