VOLLEY / Il settore giovanile del MonVi ha chiuso un'altra stagione da incorniciare (VIDEO)

Giovani atlete, ma piene di sogni e grandi speranze. Questa sera, presso la sala Scimè del Comune di Mondovì, si è svolta la cerimonia di premiazione di alcune rappresentative del settore giovanile del MonVi, il settore monregalese di pallavolo femminile giovanile nato dalla collaborazione tra il Mondovì Volley e il Vicoforte. Tre rappresentative che hanno conquistato i maggiori traguardi a livello regionale e nazionale. Una piccola fetta di una ricca torta, che vede la presenza di ben 250 appassionate di pallavolo contribuire alla costante crescita di un intero movimento sportivo.

Presenti per l'occasione le famiglie delle atlete, il responsabile del settore giovanile Iaia Boetti, il vice presidente della Banca Alpi Marittime Leonardo Garesio, accompagnato dal direttore della filiale Bam dell'Altipiano Rocco Violi, mentre in rappresentanza della Fondazione CRC era presente la vice presidente Elena Merlati. A fare gli onori di casa per il Comune di Mondovì c'erano il sindaco, nonchè presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e l'assessore allo sport Alessandro Terreno.

Ad essere premiate sono state le giovanissime della formazione under-13, che hanno conquistato il terzo posto a livello regionale, la formazione under-14, che per il secondo anno consecutivo è salita sul terzo gradino del podio nazionale e la rappresentativa under-18, terza nella competizione territoriale.

Al termine dell'incontro, moderato dall'addetto stampa del Mondovì Volley Andrea Cornaglia, abbiamo raccolto le impressioni della responsabile del settore giovanile MonVi Iaia Boetti e del sindaco di Mondovì Luca Robaldo: