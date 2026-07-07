Civitillo (Seri): "Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d'Europa"

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(Adnkronos) - Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d'Europa". È quanto annunciato da Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. l'Ad ha annunciato che "già dal mese di maggio dell'anno prossimo qui a Brindisi si produrranno i Bess".