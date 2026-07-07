E' morta Mity Simonetto, addio alla storica consulente di Silvio Berlusconi

(Adnkronos) - E' morta ieri Matilde 'Mity' Simonetto, fino al 2010 responsabile dell'immagine e della comunicazione di Silvio Berlusconi. "Con profondo dolore, la famiglia comunica che ieri, 6 luglio 2026, si è spenta Matilde 'Mity' Simonetto, tra le prime consulenti d'immagine in Italia e, per vent'anni, responsabile dell'immagine e della comunicazione del presidente Silvio Berlusconi. Professionista di grande competenza, lo ha affiancato con passione, eleganza e discrezione nei suoi molteplici ruoli imprenditoriali, istituzionali e politici", si legge in una nota della famiglia. "Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori. L'ultimo saluto a Matilde “Mity” Simonetto sarà celebrato mercoledì 8 luglio alle ore 15.00 presso la chiesa di San Camillo, a Milano", viene reso noto.