Harry in Uk senza Meghan e figli, Re Carlo 'spazientito' per cambi idea su alloggio

(Adnkronos) - Il principe Harry è arrivato nel Regno Unito per una visita di cinque giorni a Londra e Birmingham, ma senza la moglie, Meghan Markle, e i figli, Archie e Lilibet. Il Duca di Sussex inizierà una settimana di impegni con un evento oggi a Londra, in occasione degli Invictus Games. È atterrato in Inghilterra poche ore dopo che l'offerta di alloggio a Buckingham Palace gli era stata revocata. Secondo quanto riferito dall'Express, "la pazienza del Re si è esaurita" dopo che il principe Harry ha ripetutamente cambiato idea sull'alloggio a Palazzo, causando disagi al personale e alimentando ulteriore confusione nell'opinione pubblica con dichiarazioni contraddittorie sugli accordi presi. Sembra che questo "continuo tira e molla" abbia portato la pazienza del Re "al limite", e una fonte ha descritto la situazione al Daily Mail come causa di "disagi e mancanza di rispetto" nei confronti del suo staff.

La famiglia reale ha inoltre subito un duro colpo dopo che un nuovo sondaggio ha rivelato che la maggioranza dei britannici è d'accordo con il principe Harry riguardo alla scelta delle sue sistemazioni per la visita nel Regno Unito. Il duca di Sussex è arrivato nel Regno Unito ieri, dopo che i piani per l'alloggio durante il suo viaggio sono precipitati nel caos. Gli era stato anche detto che la sua presenza avrebbe potuto compromettere la posizione costituzionale di suo padre, in vista della sentenza prevista per oggi nel caso intentato dal duca contro Associated Newspapers presso l'Alta Corte. Ora, un nuovo sondaggio ha chiesto ai britannici di decidere se Harry avrebbe dovuto soggiornare a Buckingham Palace o meno, e il verdetto è stato molto significativo. YouGov ha intervistato 6.323 adulti britannici, chiedendo un parere sulla sistemazione del duca durante il suo ultimo viaggio in Gran Bretagna.

Tra gli intervistati, quasi la metà (48%) ha affermato di ritenere che a Harry dovrebbe essere permesso di soggiornare a Buckingham Palace. Solo tre su dieci (27%) hanno affermato che non dovrebbe farlo, e il 25% ha dichiarato di non avere un'opinione in merito. Secondo il sondaggio, i britannici più anziani sono leggermente più propensi a ritenere che non dovrebbe essergli permesso di rimanere a Buckingham Palace, sebbene la maggioranza di loro pensi ancora che dovrebbe. Il portavoce del duca ha affermato che è stato "deludente" che l'offerta del Re e fosse stata "ritirata all'ultimo momento", adducendo come motivazione la battaglia legale in corso.