Ministra Roccella ospite a 'Storie al bivio', l'intervista prima della scomparsa del marito Luigi Cavallari

(Adnkronos) -

Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, sarà ospite stasera, martedì 7 luglio a 'Storie al bivio di sera' in onda alle 21.20 su Rai 2. La ministra offrirà una testimonianza dedicata al marito, "condividendo con il pubblico una pagina di memoria intima e profonda", si legge nelle anticipazioni.

L’intervista rilasciata alla conduttrice Monica Setta "è stata registrata prima della scomparsa del marito, Luigi Cavallari", che tuttora risulta disperso nel Lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Il marito della ministra, Luigi Cavallari, risulta scomparso da sabato 27 giugno. La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque.

La ministra ha poi lanciato l'allarme. Le ricerche proseguono senza sosta, finora senza nessun esito. Le operazioni, che vanno avanti giorno e notte, sono rese complicate dalla scarsa visibilità dello specchio d'acqua, il cui fondale è particolarmente fangoso. In azione sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio, moto d'acqua e droni.

Docente universitario nel campo dell'architettura e dell'ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella - hanno da poco festeggiato 50 anni di matrimonio - con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell'architettura all'università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell'ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.

A una settimana dalla scomparsa del marito, lo scorso sabato 4 luglio la ministra Eugenia Roccella ha rotto il silenzio per ringraziare quanti, in questo "momento tragico e lacerante" le sono stati vicini.

"Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie", le parole della ministra sulla pagina Facebook.