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| 07 luglio 2026, 09:49

Siria, media: "Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco"

Siria, media: &quot;Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco&quot;

(Adnkronos) - Si sono udite delle esplosioni per cause ancora ignote a Damasco, nei pressi dell'hotel dove alloggia il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita in Siria. Lo riportano i media israeliani citando la Reuters, a cui una fonte della sicurezza del Paese ha dichiarato che le detonazioni sono state causate da ordigni esplosivi. 

Macron avrebbe lasciato l'hotel 15 minuti prima dell'esplosione. L'emittente televisiva saudita Al-Hadath ha riferito che "il convoglio del presidente francese ha lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione". È stato inoltre riportato che al momento non è chiara "la natura delle esplosioni" e che vi sono vittime. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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