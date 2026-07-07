Urso: "Prima pietra per far diventare Brindisi polo della transizione

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(Adnkronos) - "Oggi è stata posata la prima pietra per far diventare Brindisi polo della transizione energetica". Così, il ministro delle Imprese e il Made in Italia, Adolfo Urso, in occasione della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. "Noi quando facciamo politica industriale la facciamo in Italia ma anche e soprattutto in Europa", ha aggiunto il ministro ricordando "l'alleanza per la chimica" stretto con Germania, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna.