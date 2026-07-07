Travolto e ucciso da un camion a bordo della propria bicicletta a Saluzzo. In mattinata tragedia analoga a Centallo

Viaggiava a bordo della propria bicicletta quando è stato travolto e ucciso da un camion.
È la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio, in via Cagnola a Cervignasco, frazione di Saluzzo.
A darne conto il servizio di emergenza 118, chiamato a intervenire sul posto insieme ai Carabinieri della locale Compagnia.
Le operazioni di identificazione della vittima – che dall’abbigliamento non sarebbe un cicloamatore – sono ancora in corso in quanto l’uomo viaggiava privo di documenti.
In corso anche i rilievi coi quali le forze dell’ordine saranno chiamate a stabilire la dinamica dell’accaduto.
L’episodio fa seguito a un altro tragico fatto registrato questa mattina a Centallo, dove un 83enne è morto dopo essere stato agganciato da un mezzo pesante mentre viaggiava in via Busca a bordo della propria bicicletta (leggi qui).
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Notizia in aggiornamento.