A Manta un aperitivo letterario con Marco Asteggiano per presentare il libro "Il Dado"

Un appuntamento dedicato agli amanti della montagna, dell'alpinismo e della cultura è in programma giovedì 9 luglio a Manta, dove Peirano Sport, in collaborazione con Fusta Editore, organizza un aperitivo letterario con l'autore Marco Asteggiano.

L'incontro prenderà il via alle 18 negli spazi di Peirano Sport (in via Carlo Alberto dalla Chiesa 2/7 a Manta) e sarà dedicato alla presentazione del volume "Il Dado. Storia e vie del Viso di Vallanta", una pubblicazione che racconta uno degli angoli più affascinanti e selvaggi delle Alpi Cozie.

Il libro conduce il lettore alla scoperta del Viso di Vallanta (3.781 metri), la severa parete del Monviso visibile soltanto dalla provincia di Cuneo, conosciuta dagli alpinisti con il soprannome di "Il Dado" per la sua caratteristica forma. Una montagna isolata e impegnativa che, da oltre un secolo, rappresenta una sfida per gli alpinisti più preparati.

Nel volume, Marco Asteggiano ripercorre la storia delle ascensioni, a partire dalla prima salita del 1891, fino alle grandi vie aperte sulla parete nord-ovest dai pionieri Perotti, per arrivare alle imprese di Gagliardone, Berardo, Grassi, Ghigo, Isaia e Scotto, offrendo un prezioso contributo alla memoria dell'alpinismo cuneese.

L'incontro sarà l'occasione per dialogare direttamente con l'autore, approfondire curiosità e retroscena legati alla realizzazione del libro e condividere la passione per la montagna.

Al termine della presentazione, intorno alle 19, è previsto un piccolo rinfresco offerto da Peirano Sport a tutti i partecipanti.

L'evento è a ingresso gratuito.