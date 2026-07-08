Costigliole Saluzzo, completata la riqualificazione dell'area giochi di corso Piemonte: più sicurezza e nuovi spazi per le famiglie

L'area verde con parco giochi di corso Piemonte a Costigliole Saluzzo si presenta oggi completamente riqualificata e più sicura grazie agli interventi portati a termine dall'Amministrazione comunale. L'obiettivo principale dei lavori è stato quello di rendere lo spazio dedicato ai più piccoli maggiormente protetto e funzionale, offrendo alle famiglie un luogo dove poter trascorrere il tempo libero in tranquillità.

L'intervento più significativo ha riguardato la realizzazione della nuova recinzione che delimita interamente il parco giochi. Una soluzione che aumenta sensibilmente la sicurezza dei bambini, evitando il rischio che possano uscire accidentalmente dall'area e raggiungere direttamente la strada.

La riqualificazione si inserisce in un percorso di miglioramento già avviato nei mesi scorsi. Recentemente erano già stati sostituiti alcuni dei principali giochi presenti nel parco, tra cui lo scivolo e l'altalena, restituendo ai piccoli utenti attrezzature moderne e sicure.

L'area verde di corso Piemonte rappresenta un punto di riferimento per il quartiere, uno dei più recenti e popolati del paese. La zona, caratterizzata dalla presenza di numerose famiglie con bambini, vede nel parco pubblico uno spazio di aggregazione particolarmente frequentato durante tutto l'anno.

"Con questo intervento – sottolineano dall'Amministrazione comunale – abbiamo voluto rispondere a un'esigenza concreta delle famiglie. La nuova recinzione garantisce una maggiore tranquillità ai genitori, mentre il rinnovo dei giochi rende il parco ancora più accogliente. Corso Piemonte è una zona in forte espansione e molto abitata da giovani famiglie: investire su questo spazio significa migliorare la qualità della vita del quartiere e offrire ai bambini un luogo sicuro dove giocare e socializzare".