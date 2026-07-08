Martedì 14 luglio Manta inaugura il nuovo centro di accoglienza per i lavoratori stagionali

Un intervento che segna il passaggio da una sistemazione temporanea in container a uno spazio moderno e funzionale, ottenuto attraverso il recupero di un edificio pubblico.

Con questa riqualificazione il Comune di Manta si appresta a inaugurare il nuovo centro di accoglienza destinato ai lavoratori stagionali. L'inaugurazione è martedì 14 luglio, alle 18,30, nei locali dell'ex scuola elementare di piazza Damiano 1.

L'intervento è stato realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito del progetto di accoglienza diffusa coordinato dal Comune di Saluzzo insieme alla rete dei Comuni del territorio.

A Manta sono stati destinati 157mila euro, che hanno permesso di recuperare una porzione dell'edificio e trasformarla in una struttura moderna e funzionale, capace di ospitare fino a nove lavoratori stagionali.

[L'edificio dell'ex scuola elementare in cui saranno alloggiati i lavoratori stagionali a Manta]

Grazie a questa nuova sistemazione viene definitivamente liberata l'area antistante il cimitero comunale, dove negli anni erano stati collocati i moduli abitativi temporanei.

"L'ingresso del camposanto – afferma il sindaco Ivana Casale - ritrova così il decoro che merita, dando attuazione a uno degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con il proprio programma. Allo stesso tempo, Manta compie un importante passo avanti sul piano dell'accoglienza. I lavoratori stagionali rappresentano una risorsa indispensabile per il comparto agricolo e frutticolo del territorio: grazie al loro lavoro le aziende possono affrontare la stagione della raccolta e garantire la produzione che arriva quotidianamente sulle tavole delle nostre famiglie. Offrire loro una sistemazione sicura, decorosa e adeguata significa riconoscere il valore del loro contributo e promuovere una cultura del lavoro fondata sul rispetto della persona".

Il Comune di Manta aderisce al Protocollo della Prefettura di Cuneo dedicato all'accoglienza dei lavoratori stagionali, condividendo un modello basato su legalità, integrazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio.

"Questa inaugurazione – continua Casale – rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante sotto diversi punti di vista. Abbiamo recuperato un immobile pubblico, migliorato il decoro di un luogo particolarmente significativo per la nostra comunità e realizzato un'accoglienza finalmente all'altezza della dignità delle persone che ogni anno scelgono Manta per lavorare nelle nostre campagne. È un investimento che guarda al futuro e che dimostra come sia possibile coniugare attenzione al territorio, rispetto delle persone e buona amministrazione. Ringrazio il Comune di Saluzzo, capofila del progetto, tutti i Comuni della rete e i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione di questo intervento. Quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano e restano nel tempo.

L'inaugurazione è aperta a tutta la cittadinanza – conclude la prima cittadina – Si potranno visitare gli spazi, conoscere il progetto e vedere da vicino come un finanziamento pubblico, sostenuto da una rete di Comuni che ha saputo fare squadra, si sia tradotto in un'opera concreta a beneficio dell'intera comunità: un luogo più decoroso per Manta e un'accoglienza più dignitosa per chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni anno alla crescita dell'agricoltura del nostro territorio".