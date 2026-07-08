Nel labirinto di "Girasoli a Farigliano" spunta un enorme dinosauro rosa

Il laborinto di "Girasoli a Farigliano", aperto ufficialmente lo scorso sabato, diventa "Jurassic Pink" con la nuova installazione di Andrea Bertone, assessore e artista, che ha realizzato un gigantesco dinosauro rosa in ferro.

L'opera, creata con l'utilizzo di tubi oleodinamici e ritagli in collaborazione con la carrozzeria Car Nord di Carrù e la ditta Zimbardi Srl di Clsvesana.

Il simpatico personaggio offre così un nuovo spot fotografico ai visitatori del labirinto di girasoli, situato in località Prella, che sarà accessibile tutti i week end di luglio dalle 9 alle 20.

L'idea era nata dopo la pandemia, grazie una brillante intuizione del Comune per promuovere il turismo a chilometro zero. Il progetto, ideato e curato dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano negli anni non solo è cresciuto, richiamando turisti da ogni parte del Piemonte e della vicina Liguria, ma è riuscito a innovarsi con percorsi e proposte sempre diverse.