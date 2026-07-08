Neviglie conferisce il Premio Caviot d'Argento a Pierluigi Vaccaneo e Giuseppe Picollo

In occasione di GoodWine Neviglie 2026, giunto alla XXII edizione (10–12 luglio), il Comune di Neviglie conferisce il Premio Caviot d'Argento a due figure che, da versanti diversi, incarnano l'anima più autentica di questa terra: Pierluigi Vaccaneo, Direttore della Fondazione Cesare Pavese, e Giuseppe Picollo, medico e figlio di Neviglie. Due riconoscimenti che uniscono la cultura e la cura, la parola e la presenza: le due forme in cui una comunità custodisce se stessa. La cerimonia di consegna si terrà domenica 12 luglio alle 16 presso la chiesa dei Battuti, nel cuore della manifestazione.

Pierluigi Vaccaneo — la cultura e la parola

"Per il suo straordinario impegno nella promozione e nella tutela del patrimonio letterario e culturale delle Langhe. Attraverso la direzione della Fondazione Cesare Pavese, ha saputo mantenere viva e attuale la voce di uno dei figli più illustri di questa terra, contribuendo in modo significativo a far conoscere al mondo la profondità culturale e l'identità del nostro territorio".

Manager culturale, saggista e imprenditore, cresciuto tra le colline delle Langhe e laureato in Lettere Moderne all'Università di Pavia, Pierluigi Vaccaneo dirige da oltre dieci anni la Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo, trasformandola in un punto di riferimento culturale vivo e internazionale attraverso il Pavese Festival e il Premio Pavese. Pioniere del social reading in Italia, ha co-ideato il metodo TwLetteratura e fondato l'applicazione Betwyll, riconosciuta a livello europeo e dal Ministero dell'Istruzione come strumento di lettura ed educazione civica digitale. Presidente della sezione cultura di Confindustria Cuneo. È inoltre autore di saggi e volumi dedicati allo scrittore, tra cui «A Torino con Cesare Pavese. Un arcipelago interiore» (Giulio Perrone editore).

Giuseppe Picollo — la cura e la presenza

"Per il suo straordinario impegno al servizio della salute e della comunità. Con dedizione instancabile e profondo spirito di servizio, il dottor Giuseppe Picollo ha fatto della propria professione una vera missione, mettendo la cura delle persone al centro del proprio operato. Da anni percorre le colline del territorio per portare assistenza, vicinanza e conforto a chi ne ha bisogno, testimoniando ogni giorno il valore più autentico della medicina: la presenza costante accanto al paziente. La sua disponibilità, la sua umanità e il legame profondo con il nostro territorio ne fanno un punto di riferimento prezioso e insostituibile per l'intera comunità".

Nato a Neviglie il 15 marzo 1955, Giuseppe Picollo si è formato al Liceo Classico Govone di Alba e si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Torino nel 1980 con 110 e lode. Ufficiale medico della Divisione Alpina Taurinense, ha poi dedicato l'intera carriera all'Ospedale di Alba (ASL CN2), dove dal 1983 ha percorso ogni tappa della Medicina Interna — assistente, aiuto, viceprimario e infine primario, fino al 2018 — proseguendo dal 2019 la propria attività come libero professionista. Ma è soprattutto lungo le strade delle colline, accanto ai suoi pazienti, che ha scritto una parte importante della sua storia.

Un premio nel segno del territorio

Il Premio Caviot d'Argento si inserisce in un'edizione particolarmente ricca di GoodWine Neviglie. Nello stesso fine settimana la manifestazione ospita il convegno «La vigna comunale come modello di sviluppo territoriale tra arte, Alta Langa e futuro» e il battesimo di Viagé, il primo Metodo Classico della vigna comunale di Neviglie — destinato a diventare Alta Langa DOCG — la cui etichetta reca l'opera The Traveler dell'artista Jean-Marie Appriou. Cultura, arte, vino e comunità si intrecciano così in un unico racconto.

Con il Caviot d'Argento Neviglie ringrazia due uomini del territorio che si sono presi cura di questa terra in modi diversi, ma inseparabili: Pierluigi Vaccaneo custodendone la voce e la memoria, Giuseppe Picollo accompagnando con dedizione e umanità le persone che la abitano, portando cura e vicinanza tra le sue colline. Come sottolinea il Sindaco Corrado Benotto: "Ogni anno con questo premio individuiamo donne e uomini che, con la loro dedizione e il loro impegno, hanno dimostrato di essere dei veri e propri modelli d'ispirazione per tutti noi. Esempi di come sia possibile ottenere risultati straordinari attraverso la passione, la competenza, la determinazione e il grande impegno. I premiati sono motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e meritano il riconoscimento del premio Caviot d'Argento per il loro contributo eccezionale al progresso del nostro territorio".