Ancora senza un'identità il ciclista investito ieri pomeriggio in frazione Cervignasco di Saluzzo

È ancora senza un nome la vittima dell’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, in frazione Cervignasco a Saluzzo.

L’uomo, che apparentemente dimostra un’età compresa tra i 60 e i 70 anni, viaggiava in sella a una mountain bike lungo via Cagnola quando, per ragioni ora all’esame delle forze dell’ordine, è stato travolto da un camion diretto a un vicino stabilimento attivo nella produzione di mangimi.

Immediati i soccorsi, che però si sono rivelati purtroppo inutili.

Oltre ai rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro, i Carabinieri della Stazione saluzzese hanno da subito messo in atto ricerche utili a risalire all’identità del malcapitato, che viaggiava in abiti comuni, non sportivi, e privo di documenti. Un’attività condotta a tappeto in tutta la zona, ma che al momento non ha dato esito.

La salma è stata intanto composta presso la camera mortuaria del cimitero saluzzese.

L’incidente mortale era seguito di poche ore a un’analoga tragedia verificatasi in via Busca a Centallo. Simile la dinamica, con il conducente di un mezzo pesante che non si è avveduto della presenza di un ciclista sulla propria strada. A farne le spese era stato Ettore Otta, 83enne residente in paese.