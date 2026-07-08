Soccorsi mobilitati per un escursionista in difficoltà sulle montagne dell’Alta Valle Maira

Si è trovato in una zona impervia a circa 2300 metri di altitudine, nei pressi delle cascate di Stroppia ad Acceglio, in Alta Valle Maira, non ferito ma impossibilitato a orientarsi e trovare la strada del ritorno.

E’ la disavventura occorsa a un escursionista – un uomo di circa sessant’anni – che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, ha lanciato l’allarme dopo essersi trovato in difficoltà mentre si trovava a poca distanza dal sentiero "Dino Icardi".

Per soccorrerlo si sono attivati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cuneo, che in questi minuti stanno intervenendo con una squadra di terra composta da volontari del distaccamento di Dronero e con l’elicottero Drago partito da Malpensa, insieme al Soccorso Alpino.