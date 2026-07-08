L’Albese protagonista a Roma: Langhe Experience al centro del turismo dei borghi

Anche l’Albese è salito sul palco del principale appuntamento istituzionale italiano dedicato al turismo. Martedì 7 luglio, nella sede nazionale di Confcommercio a Roma, si è svolto “T26 – Dialoghi di Turismo”, incontro dal titolo “Turismo è Territorio”, dedicato alla valorizzazione dei centri minori, del trasporto e dell’innovazione come leve strategiche per la crescita del comparto.

A rappresentare Langhe Experience è stata la sales & project manager Daniela Ferrero, invitata a intervenire alla tavola rotonda dedicata a “L’innovazione digitale, organizzativa e di prodotto: opportunità per il turismo”. Nel suo contributo Ferrero ha portato l’esperienza maturata all’interno del settore turismo dell’Associazione Commercianti Albesi, sottolineando il valore di una visione condivisa capace di trasformare le eccellenze diffuse in un sistema integrato, più forte sul mercato e più attrattivo per una domanda qualificata.

"Il digitale può portare gli ospiti fino a una destinazione, ma il futuro appartiene ai territori che sanno diventare un’esperienza interiore e prendersi cura dei visitatori", ha spiegato Ferrero, evidenziando come Langhe Experience operi come regia di una strategia comune tra operatori, istituzioni e comunità locali. L’obiettivo è accompagnare il visitatore in un percorso autentico, capace di lasciare un segno e di rafforzare l’identità del territorio.

(Daniela Ferrero)

L’appuntamento si è aperto con l’intervento del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha illustrato le priorità del Governo per sostenere competitività e sviluppo del turismo nazionale, partendo proprio dai piccoli borghi. La mattinata di lavori si è chiusa con il commento del presidente di Confturismo Manfred Pinzger, che ha rilanciato con entusiasmo il ruolo dell’organizzazione nel settore.

Per ACA e Langhe Experience, la presenza in un contesto così autorevole rappresenta un riconoscimento importante e un’occasione per rafforzare il posizionamento dell’Albese come territorio capace di unire ospitalità, qualità e progettualità. Un segnale che conferma come Langhe e Roero non siano soltanto destinazioni di pregio, ma modelli di promozione territoriale sempre più osservati anche a livello nazionale.