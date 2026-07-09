Rivoluzione mobilità a Cuneo, dai velobox al carpooling, ecco i 15 progetti inviati al Ministero: in ballo 3 milioni e mezzo di euro

Quindici progetti per incentivare la mobilità sostenibile puntando anche sulla sicurezza dei cittadini e l'attività di informazione e formazione nelle scuole: un lavoro mastodontico quello del Comune di Cuneo, con in testa l'assessorato alla "mobilità, città accessibile, piste ciclabili, quartieri e drazioni" diretto da Luca Pellegrino, appena presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per la città di Cuneo sono stati assegnati oltre 3 milioni e mezzo di euro per una durata di 46 mesi – 18 mesi per la progettazione e 28 per l'esecuzione delle opere. Un finanziamento ingente che l'Ente non intende lasciarsi scappare e punta a destinarli per una serie di iniziative racchiuse nel macro-progetto "Cuneo InMovimento, un sistema multimodale per le persone". Il Mase ha infatti istituito il “Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana” questo programma è finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, alla riduzione delle emissioni inquinanti e al rafforzamento delle politiche di mobilità sostenibile nei contesti urbani e metropolitani, anche in coerenza con gli obiettivi europei e con il Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, il Pncia.

Il Comune ha quindi inviato al Ministero ben 15 idee di progetto ed entro fine agosto si saprà quali verranno finanziate e in che termine. Le linee di intervento previste sono cinque: rafforzamento del Mobility Management, Potenziamento del servizio di TPL e della mobilità collettiva/in sharing e on demand, sostegno alla logistica urbana sostenibile, Incentivi e azioni a supporto della domanda e azioni per la regolamentazione e per la gestione della mobilità urbana.

Tra le proposte di progettualità avanzate dell'ente vi è l'organizzazione di due pedibus con processo partecipativo e fornitura di materiale promozionale, il contrasto ai furti di biciclette con sistemi Gps e lucchetti professionali, la creazione di nuovi posti bici - sia in aggiunta che in manutenzione - da posizionare nei punti centrali nevralgici e nei pressi dei plessi scolastici nonché la realizzazione di 4 velobox da posizione nei poli attrattori della città e nei parcheggi di scambio.

Sul fronte del rafforzamento del mobility managment vi è la proposta di realizzare un collegamento ciclabile tra la frazione di Ronchi e quella di Madonna dell'Olmo passando per lo stabilimento Michelin, ma anche l'avvio di un servizio di "carpooling" in collaborazione con la Provincia, l'Asl e l'ospedale Santa Croce e Carle. Il Comune punta anche ad ottenere l'ok per il completamento del progetto "Cruscotto di mobilità" per la monitoraggio dei flussi del traffico dell'altipiano e supporto alle politiche di mobility management.

Ampio spazio è stato anche riservato alle attività rivolte alle giovani generazioni e tra queste è stata avanzata la proposta di effettuare interventi di docenza all'interno delle scuole per incentivare la mobilità sostenibile e la ciclabilità rivolti sia agli alunni che agli insegnanti nonché la creazione di un progetto di comunicazione e incontro con la cittadinanza sempre su questa tematica.

La città di Cuneo infine ha presentato ulteriori proposte come quella per ottenere fondi da destinare al noleggio a lungo termine di biciclette muscolari elettriche a costo agevolato per la cittadinanza, l'implementazione del servizio Cuneo Pass e del servizio "bike to work" con l'aggiunta di premialità per il bike to school dedicato alle scuole del comune di Cuneo. Avanzata anche la proposta di informatizzazione delle fermate bus con infomobilità. Si punta anche al miglioramento della Ztl di Viale degli Angeli e delle aree scolastiche e dei percorsi tra viale degli Angeli, Corso Brunet e via Bersezio, alla sistemazione dell'area prospicente la scuola dell'infanzia di San Paolo.

Soddisfatto dell'imponente lavoro presentato l'assessore Pellegrino il quale alla nostra testate evidenzia come questi fondi siano "una grande opportunità per la città che, come recita il Mase stesso, sono volti alla promozione di una modalità fortemente diversa da quella prevista attraverso lo spostamento con l'automobile. Come Comune, su molti fronti, non partiamo dall'anno zero; in questi anni sono state realizzate tante iniziative e progetti e infatti partiamo da politiche sulla mobilità già avviate da una grande rete ciclabile, ma queste somme ci permetteranno di rafforzare sia le politiche di mobilità attraverso la bici e nel contempo di rafforzare la mobilità pubblica locale. Infine con i fondi ci prefiggiamo di continuare tutti gli interventi già avviati in prossimità di alcune aree scolastiche e dei percorsi ade esempio tra Viale degli Angeli, Corso Brunet e Via Bersezio e di avviarli nei pressi di due importanti arterie stradali urbane come quella limitrofa alla scuola San Paolo".







