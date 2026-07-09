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Cronaca | 09 luglio 2026, 12:37

Alla guida del monopattino, cade e muore: la tragedia di un giovane stagionale della frutta

E' successo lo scorso 2 luglio sulla provinciale che da Savigliano porta a Vottignasco. Nei giorni scorsi è stato dichiarata la morte cerebrale

Alla guida del monopattino, cade e muore: la tragedia di un giovane stagionale della frutta

Una tragedia di cui non si è saputo niente fino ad un paio di giorni fa, ma che risale allo scorso 2 luglio, giorno in cui è avvenuto l'incidente che è costato la vita ad uno stagionale della frutta, un 30enne del Bangladesh.

A bordo di un monopattino elettrico, il giovane straniero è caduto mentre percorreva la provinciale che collega Savigliano e Vottignasco, attorno alle 19. 

La sua morte aggiorna il drammatico conteggio delle vittime della strada in Granda, che salgono quindi a 19, contando anche i due incidenti che, lo scorso martedì, hanno coinvolto altrettanti ciclisti. Uno di loro, quello deceduto a Cervignasco di Saluzzo, è ancora senza nome.

Il 30enne stava probabilmente rientrando a Levaldigi, dove risiedeva in una delle strutture messe a disposizione degli stagionali della frutta, come previsto dal Protocollo Protocollo d’intesa per la gestione dell’accoglienza dei lavoratori impiegati nel settore orto-frutticolo nel territorio cuneese. 

Aveva terminato la sua giornata di lavoro. 

Non si sa che cosa sia successo, se abbia avuto un malore o se stesse andando ad alta velocità, ma è caduto battendo la testa a terra, senza che ci fosse il coinvolgimento di altri mezzi. 

Ricoverato all'ospedale di Cuneo in condizioni apparse fin da subito disperate, è stato dichiarato morto solo nei giorni scorsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Savigliano. Al momento non sono state fornite le generalità del giovane uomo. Sono in corso le procedure, non semplici, finalizzate ad avvisare i familiari del giovane e a stabilire le modalità del rito funebre e l'eventuale rimpatrio della salma.  


 

Barbara Simonelli

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