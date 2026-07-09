 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 09 luglio 2026, 13:02

Auto contro pullman in via Valle Po a Cuneo: c'è una vittima

Il sinistro è avvenuto attorno alle 12 a poca distanza dalla sede di Lannutti Autotrasporti

AGGIORNAMENTO: la strada è stata chiusa alla circolazione per consentire di effettuare i rilievi necessari a stabilire la dinamica del sinistro e la rimozione dei mezzi.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria.

***

Ancora un tragico incidente sulle strade della provincia. 

E' purtroppo deceduto il conducente della vettura che, questa mattina 9 luglio, poco dopo le 12, si è scontrata frontalmente contro un pullman. 

L'impatto è avvenuto in via Valle Po alle porte di Cuneo, all'altezza della Dimar e a poca distanza dalla sede di Lannutti Autotrasporti.

Le condizioni del ferito erano apparse subito gravissime. A nulla sono valse la manovre effettuate dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con la Polizia locale di Cuneo e i vigili del fuoco. 

Il traffico in zona è fortemente rallentato. 

Notizia in aggiornamento

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium