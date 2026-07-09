Auto contro pullman in via Valle Po a Cuneo: c'è una vittima

AGGIORNAMENTO: la strada è stata chiusa alla circolazione per consentire di effettuare i rilievi necessari a stabilire la dinamica del sinistro e la rimozione dei mezzi.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria.

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Ancora un tragico incidente sulle strade della provincia.

E' purtroppo deceduto il conducente della vettura che, questa mattina 9 luglio, poco dopo le 12, si è scontrata frontalmente contro un pullman.

L'impatto è avvenuto in via Valle Po alle porte di Cuneo, all'altezza della Dimar e a poca distanza dalla sede di Lannutti Autotrasporti.

Le condizioni del ferito erano apparse subito gravissime. A nulla sono valse la manovre effettuate dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con la Polizia locale di Cuneo e i vigili del fuoco.

Il traffico in zona è fortemente rallentato.

Notizia in aggiornamento