La Cuneo-Ventimiglia torna in tv: la Ferrovia delle Meraviglie apre la nuova stagione di LA7

Sono iniziate da Torino le riprese della seconda edizione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l'Italia”, il programma prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane che tornerà prossimamente su LA7 con nuovi itinerari alla scoperta delle eccellenze del Paese. Alla conduzione la giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria dell'Ing. Luigi Cantamessa.

Non è un caso che “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” prenda il via proprio dal capoluogo piemontese, luogo profondamente legato alla storia industriale e ferroviaria del Paese. Scegliere Torino significa partire da una città in cui la ferrovia ha contribuito a scrivere una parte importante della storia italiana. Fin dalla metà dell'Ottocento, infatti, lo sviluppo dei collegamenti ferroviari contribuì a trasformarla in uno snodo strategico per gli scambi, la mobilità e la crescita del Paese.

Un viaggio, quello della prima puntata, lungo la Ferrovia delle Meraviglie, dal Piemonte alla Liguria, che accompagnerà il pubblico dai viali alberati di Torino alle Alpi Marittime, fino al Mar Ligure, attraversando paesaggi spettacolari, borghi ricchi di storia e tradizioni che raccontano l’identità di questi territori.

Dopo il successo della prima edizione, “Signori si parte –Treni storici in giro per l’Italia” si conferma un format capace di valorizzare l'Italia attraverso un racconto coinvolgente, fatto di incontri, esperienze e storie che mettono al centro le persone e le identità locali. Ogni puntata offrirà uno sguardo privilegiato su luoghi celebri e destinazioni ancora poco conosciute, con l'obiettivo di promuovere un turismo consapevole e di qualità.

Con l'avvio delle riprese prende così il via una nuova produzione firmata Diramare per LA7: un viaggio attraverso l'Italia pronto a portare sullo schermo storie, emozioni e territori che meritano di essere scoperti.