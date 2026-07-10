Abbandono rifiuti a Dronero, scatta la denuncia

Grazie alle indagini condotte dalla Polizia Locale è stato identificato l’autore della violazione che una decina di giorni fa ha abbandonato un quantitativo di circa 2 metri cubi di inerti sul piazzale del Cimitero di Dronero. L'attività investigativa ha portato all'identificazione del reo e al suo deferimento per il reato di abbandono di rifiuti, così come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2025. Le ipotesi di reato a suo carico sono l'abbandono di rifiuti ex articolo 192 e l'articolo 255 del Testo Unico dell'Ambiente.

Il soggetto, rinviato a giudizio, rischia ora una sanzione pecuniaria fino a 18.000 euro e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la cui durata, stabilita dalla Prefettura, potrà arrivare fino a sei mesi. Resta in carico al soggetto provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con rimozione e conferimento dei rifiuti secondo la normativa vigente.



Piena soddisfazione da parte del sindaco Mauro Astesano e del Comandante della Polizia Locale Oreste Uberto che rimarcano l'importanza di tutelare il decoro urbano e di salvaguardare l'ambiente e la salubrità pubblica, invitando ancora la cittadinanza a un senso civico e responsabile e a una fattiva la collaborazione con gli uffici amministrativi e con le forze di polizia. L'identificazione e il deferimento all'Autorità Giudiziaria del responsabile di questo illecito è stato possibile grazie alle segnalazioni pervenute da cittadini che con senso civico hanno reso onore al proprio paese. Questo caso rappresenta un importante esempio per promuovere una cultura della legalità e del rispetto per l'ambiente.