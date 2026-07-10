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Eventi | 10 luglio 2026, 19:30

Martiniana Po celebra l'arte con un weekend tra pittura, musica e mostra d'autore

L'11 e il 12 luglio il paese della valle Po ospita un'estemporanea di pittura, il concerto dei "3chic Vocal Trio" e la mostra di Piero Riva nella chiesa della Confraternita dei Disciplinanti

Il &quot;3chic Vocal Trio&quot;

Il "3chic Vocal Trio"

Un fine settimana dedicato all'arte e alla cultura animerà Martiniana Po sabato 11 e domenica 12 luglio, con un programma capace di unire creatività e musica organizzato dall'associazione Giovanni "Netu" Borgna.

Protagonista dell'iniziativa sarà l'estemporanea di pittura, che vedrà numerosi artisti cimentarsi nella realizzazione di opere ispirate agli scorci più caratteristici del paese. Passeggiando tra le vie del centro, residenti e visitatori potranno osservare gli artisti al lavoro, scoprendo tecniche pittoriche differenti e seguendo dal vivo la nascita delle opere.

Il programma proseguirà domenica 12 luglio alle 21 nella piazzetta Gauthier, dove si terrà il concerto del "3chic Vocal Trio".

Per tutto il weekend sarà inoltre visitabile la mostra di Piero Riva, allestita nella chiesa della Confraternita dei Disciplinanti.

L'esposizione rappresenta un ulteriore motivo di interesse per chi desidera immergersi nell'arte, completando un ricco calendario di appuntamenti pensato per valorizzare il patrimonio culturale e gli angoli più suggestivi di Martiniana Po. 

Ingresso libero.

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