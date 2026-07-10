ATLETICA / Tricolori U23 e multiple assolute: diversi cuneesi in gara a Molfetta

È alle porte il tezo fine settimana consecutivo tricolore per la pista. Dopo gli allievi e gli under 20, questa volta a Molfetta sarà la volta degli atleti e delle atlete della categoria u23, cui si aggiungeranno gli specialisti delle prove multiple che si contenderanno il titolo assoluto (e il Trofeo Franco Sar).

Tanti i piemontesi (e cuneesi) in gara, numerose le speranze di podio.

Al maschile, favorito per il titolo nel martello è senza dubbio Filippo Iacocca (Vittorio Alfieri Asti), chiamato a confermare la propria costanza su misure superiori ai 70 metri, lui che ha recentemente portato il suo primato a 71,33. Mattia Benente (Novatl. Chieri) può puntare al podio in due specialità: i 100 metri, dove con 10.53 ha il terzo miglior accredito, e nel salto in lungo, dove si presenta con 7,52 (quinta miglior misura).

Nello sprint cerca un posto in finale, sia nei 100 che nei 200 metri, Vincenzo Martinelli (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo).

Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) è invece in gara sugli 800 metri dove il suo 1:47.72 gli vale il quinto miglior accredito tra gli iscritti. Tra gli altri iscritti, da segnalare Brayant Emovon (Team Atl. Mercurio Novara), in gara sui 110hs e nel giavellotto (settima misura), specialità quest’ultima dove sarà in pedana anche Samuele Paris (Sisport), con il quinto accredito.

Per Atl. Roata Chiusani in gara nel mezzofondo Alessio Romano (800-1500) e Alessandro Cena (5000). Nei salti da segnalare la presenza di Giovanni Longo (Vittorio Alfieri Asti) nell’alto mentre nell’asta il migliore dei piemontesi per accredito è Lorenzo Nepote (Safatletica Piemonte) con 4,75, nel disco Jamine Egharevba (Safatletica Piemonte).

In campo femminile, nelle corse veloci non mancano le piemontesi attese protagoniste: sui 100 Rachele Torchio (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Ilaria Contran (Safatletica Piemonte), quarto e sesto miglior accredito; sui 200 ancora la Torchio con Clarissa Vianelli (Fiamme Oro), rispettivamente accreditate del terzo e secondo accredito; sui 400 ancora Vianelli, che vanta anche in questa specialità il secondo miglior crono tra le atlete al via.

Sulla carta, piemontesi in prima linea anche sui 400hs: Ludovica Cavo (Atl. Serravallese), Elisabetta Munari e Giulia Ingenito (Sisport) possono tutte ambire alla finale e, chissà, magari anche alla medaglia (secondo, terzo e quattro accredito nell’ordine). Nell’asta favorita d’obbligo Great Nnachi (Carabinieri), tornata a salire con regolarità sopra i 4 metri. Nel mezzofondo Chiara Munaretto (Futuratletica Piemonte) può ambire a medaglia sia nei 1500 (terzo accredito) che nei 5000 (secondo accredito), mentre sulle siepi da seguire Alessia Scarafile (Battaglio CUS Torino).

PROVE MULTIPLE

Nel decathlon Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) punta a confermare il titolo tricolore conquistato lo scorso anno: 7803 il punteggio di accredito. In gara anche Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), Riccardo Nicola (Zegna) e Simone Demichelis (Atl. Fossano ’75). Nell’eptathlon iscritte Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75), Sofia Dulla (Safatletica Piemonte) e Isabella Pastore (UGB).

