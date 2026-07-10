Benedetta Rossi diventerà presto mamma: "Il viaggio più bello comincia adesso"

(Adnkronos) -

Benedetta Rossi sta per compiere "il viaggio più importante" della sua "vita". Insieme al marito, Marco Gentili, la cuoca e blogger è pronta ad accogliere due bambine nella sua famiglia. La star del web ha condiviso sui social uno scatto in cui compare insieme al marito in aeroporto pronta per il viaggio "più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre". Quello che permetterà a entrambi di diventare genitori.

"Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille. Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio", ha esordito Rossi sui social.

I due hanno deciso di adottare due splendide bambine: "Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi". Non è stato facile, racconta la blogger, "è stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore".

"Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà". Non è stato semplice, "ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà".

"Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali ma delicati e poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza, del nostro amore e della nostra attenzione", scrive ancora Benedetta Rossi aprendo il suo cuore verso questa nuova 'vita'.

In conclusione, Benedetta Rossi ringrazia i follower per il sostegno e chiede comprensione: "Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca, saremo lontani da qui e dalla dimensione pubblica. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia. Sappiamo quanto ci volete bene ed è per questo che vi facciamo una promessa: saremo noi, a tempo debito e quando saremo pronti, a condividere con voi il racconto di questa meravigliosa avventura. Fino ad allora, vi chiediamo comprensione e vi ringraziamo già da ora per l’affetto immenso che ci dimostrate sempre e per il rispetto che avrete di questo spazio privato che vogliamo proteggere".

"Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso. Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo".