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| 10 luglio 2026, 20:41

Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan con i loro figli. Archie e Lilibet non vedevano il nonno da 4 anni

Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan con i loro figli. Archie e Lilibet non vedevano il nonno da 4 anni

(Adnkronos) - Incontro tra Re Carlo III e il figlio Harry. Il Duca, con la moglie Meghan Markle è i figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni, hanno fatto visita al sovrano e alla Regina Camilla.  

Buckingham Palace, riferiscono i media britannici, ha confermato che il Re e la Regina hanno ospitato la famiglia a Highgrove House, la residenza di campagna del monarca nel Gloucestershire, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio. I figli del Duca e della Duchessa di Sussex hanno visitato l'ultima volta il Regno Unito nel giugno 2022. 

Archie e Lilibet stanno crescendo in California, dove il Duca e la Duchessa di Sussex si sono trasferiti nel 2020. Sono passati quattro anni da quando i figli di Harry hanno visto il loro nonno, re Carlo. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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